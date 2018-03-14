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    E-İmza nedir ve nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    E-İmza nedir, nasıl alınır sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. E-Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan e-İmza uygulaması birçok kolaylık sağlıyor. Peki, e-İmza nedir, nasıl alınır?

    Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. E-İmza ile e-Devlet'e oldukça güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Peki, e-İmza alma işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar.

    E-İMZA NEDİR?

    e-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlar.

    E-İMZA NASIL ALINIR?

    Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

    E-İMZA NASIL KULLANILIR?

    e-İmzayı çalıştırabilmek için öncelikle kart sürücünüze yazılımını kurmanız gerekir. Bu yazılımı e-İmza ile birlikte size gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Ayrıca bulamamanız durumunda hizmet aldığınız firmanın internet adresinde bulabilirsiniz. Bu yazılımı bilgisayarınıza kurun. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabiliyorsanız kullanıma hazır demektir.

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