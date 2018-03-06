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    E-devletten yeni hizmet... Binlerce firmayı ilgilendiriyor

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    06.03.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

    ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, e-devlet üzerinden yeni bir hizmet başlattı. Yurt dışı ve yurt içinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar, bundan sonra yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarını e-devlet üzerinden alabilecek.

    Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar için yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının e-devlet portalı üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenebilmesine imkan sağlayan çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

    E-devletten şu andan itibaren sunulmaya başlanan hizmetle bundan sonra yurt dışı ve yurt içinde karayolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar araçları için bölge müdürlüğü ve bakanlığa gitmeden e-devlet üzerinden lisanslarını alabilecekler.

    Etiketler: e-Devlet , Taşımacılık , yetki belgesi , gündem
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