e-Devlet'ten su aboneliği başvurusu nasıl yapılır?
e-Devlet'te her gün yeni bir hizmetin eklenmesiyle, vatandaşlar da zamandan tasarruf ederek yapacakları işlemleri online olarak tamamlayabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlanan proje ile beraber, su aboneliği başvurusu da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte vatandaşlar da e-Devlet'ten su aboneliği başvurusunun nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, e-Devlet üzerinden su aboneliği başvurusu ile ilgili detaylar...
Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan proje ile beraber 18 Şubat 2019 tarihinden itibaren, vatandaşlar su aboneliği başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Peki, e-Devlet'ten su aboneliği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenler...
SU ABONELİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. e-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile “obez devletten” kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, “Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” açıklamasını yaptı.
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BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Su aboneliği başvurusunda bulunmak isteyenler, TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile beraber, e-Devlet'in resmi internet sitesine girerek başvuruda bulunabilirler. Online siteye girilmesinin ardından, sırayla başvuru formu, başvuru onayı ve başvuru sonucu ile işlemlerini tamamlayabilirler.
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