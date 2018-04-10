E Devlet'ten soy ağacı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım soyağacı sorgulama

Soyağacı sorgulama aşamasının gerçekleştirildiği E Devlet sistemi, yoğunluğun yarattığı sıkıntıların çözülmesiyle birlikte yeniden yayına açıldı. Ailesinin geçmişini ve soydaşlarını görmek isteyen vatandaşlar, E Devlet soy ağacı sorgulama ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, önce talebin oluşturulduğu ardından ise belgelerin gelmesinin beklendiği sistem cep telefonu üzerinden nasıl haber veriyor? İşte, E Devlet hakkında merak edilen bazı bilgiler

E Devlet 'Alt-üst soy raporu' uygulaması yeniden hizmete girdi. Vatandaşların arasındaki adıyla soyağacı sorgulama işlemi bilindiği üzere geçtiğimiz hafta duyurulmuş fakat gördüğü aşırı talep nedeniyle hizmet askıya alınmıştı. Şimdi gerekli düzenlemeler yapıldı ve soyağacı sorgulama işlemi yeniden erişime açıldı. İşte konu hakkında tüm detaylar

E DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr yi açarak, TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra karşınıza çıkacak "Hizmetler" adlı bölüme gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde göreceğiniz "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin ve soyağacınızı çıkartın.

1. İlk olarak E Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, sisteme 11 haneden oluşan TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. E Devlet üyeliğiniz yoksa bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

2. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama motoruna "Soyağacı" kelimesini yazarak aratın.

3. "Soyağacı" kelimesini arattıktan sonra karşınıza gelen sayfadan, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazısına tıklayarak açılan sayfaya gidin.

4. Açılan sayfada size ait olan alt-üst soy bilgisini görebilirsiniz, eğer soyağacı bilgilerinizi kaydetmek istiyorsanız açılan belgenin sağ üst köşesinden soyağacınızı "yazdır" a basarak kağıda baskı yapabilirsiniz.

E DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SOYAĞACI SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORGULAMA SIRASINDA YOĞUNLUK OLABİLİR

E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu hizmetine halen daha çok yoğun bir talep olduğu için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam edebiliyor. Bu durumda E Devlet sistemi siz bu uyarıyı verebilir;

"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir… Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."

SİSTEME GÜNLÜK KOTA GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sisteme günlük kota getirileceğini aktarmıştı. Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

ÇİFT VATANDAŞLIK FIRSATI

Birçok vatandaş E Devlet'te başlatılan ‘soyağacı sorgulama’ hizmetinden kökenleriyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı kişiler aslında göçmen olmadıklarını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Özellikle Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için hemen harekete geçti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor. Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuruyo