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    E-Devlet'te yeni hizmet dün başladı... İlk gün ilgi yoğun...

    AA
    25.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı'nın milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet" üzerinden erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde bin 531 işlem yapıldı.

    Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları "e-Devlet"e taşındı.

    DÜN BAŞLADI

    Dün başlayan yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin büyük ilgisini çekti.

    Uygulamanın ilk gününde bin 531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için "e-Devlet" üzerinden adli sicil kaydı aldı.

    İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?

    Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, "e-Devlet"e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduracak.

    Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

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    Etiketler: sabıka kaydı , seçim , erken seçim , gündem
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