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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER
30.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti!

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E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti!

Isparta'da 2 sene önce 1 kişinin öldüğü, kendisi dahil 23 yolcunun yaralandığı otobüs kazasına ilişkin iddianameyi rastlantı sonucu e-devlet üzerinden fark eden kişi, alkollü olduğunu öğrendiği sürücünün cezalandırılması için davaya müdahil oldu.

Isparta'da 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 23 yolcunun yaralandığı otobüs kazasına ilişkin hazırlanan iddianameyi e-devlet üzerinden tesadüfen öğrendikten sonra davaya müdahil olan kişi, alkollü olduğu belirtilen sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

İstanbul'da yaşayan E.K, 17 Temmuz 2017'de Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda yolcu otobüsünün domates yüklü kamyona çarptığı trafik kazasında yaralandı.

Kazada E.K. ile birlikte 23 yolcu yaralandı, otobüs muavini öldü.

Hastanede otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu belirten E.K'ye devam eden süreçte kazanın soruşturmasına ilişkin bir tebligat ulaşmadı.

Geçen günlerde e-devlet hesabından dava dosya sorgulama bölümüne girdiğinde kazaya ilişkin iddianame hazırlandığını, otobüs ve kamyon sürücüsünün yargılandığını tesadüfen öğrenen E.K, davaya müdahil oldu.

E.K'nin avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada müvekkilinin burnunun kırıldığını söyledi.

Müvekkilinin hastanede sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Karatekin, şöyle konuştu:

"Müvekkilime aradan geçen yaklaşık 2 yılda buna ilişkin herhangi bir tebligat ulaşmıyor. Davayı, duruşma gününü ve iddianameyi e-devlet üzerinden tesadüfen fark ediyor. Kaza sonrası alınan bilirkişi raporlarını incelediğimizde otobüs şoförünün 226 promil alkollü olduğunu fark ettik. Bu tür seferler düzenleyen firmaların alkolle yola çıkma potansiyeli olan insanları istihdam etmemesi gerekiyor. Benzer durumların önüne geçmek için en azından kalkış terminallerinde alkol testi uygulanabilir. Bundan dolayı sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz."

Avukat Karatekin, otobüs şoförünün birden fazla kişiyi yaralama ve bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlarından yargılandığını belirtti.

Kazayla ilgili ceza davasının ve akabinde tazminat sürecinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Karatekin, "İddianamede, 'otobüs şoförünün rampa yukarı önünde seyir eden kamyona herhangi manevra veya fren yapmaksızın çarptığının değerlendirildiği' ifadesi yer almaktadır." dedi.

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