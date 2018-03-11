E-devlet'te neler var? İşte en faydalı 11 hizmet

Habertürk gazetesinden Necdet Çalışkan'ın haberine göre, kamu başta olmak üzere kurumların sunduğu hizmetlere internet üzerinden ve tek noktadan erişimin kapısı olan e-devlet’in kullanıcı sayısı 36.6 milyonu aşmış durumda. 3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet’teki bu hizmetlerin 1.200’üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.

Son dönemde soyağacı, şehit ve miras sorgulama gibi yeni servislerle milyonların akınına uğrayan e-devlet platformu üzerinde yer alan 423 kurumun en fazla işinize yarayacak olan servislerini derledi.

1. SOYAĞACINIZ NEREYE KADAR GİDİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Alt-Üst Soybilgisi Sorgulama hizmeti, hiç şüphesiz ki son dönemlerin en fazla ilgi gören e-devlet uygulaması oldu. Bu servis ile 1800’lü yıllara kadar soy kütüğünüze erişebilmek mümkün.

2. SİZE MİRAS BIRAKILMIŞ MI?

Adalet Bakanlığı’nın Veraset İlamı Sorgulama hizmetine de geçen haftadan bu yana e-devlet üzerinden erişilebiliyor. Ancak diğer uygulamalardan farkı, adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.

3. ŞEHİT YAKININIZ VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı’nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.

4. SEFERDE GÖREVE ÇAĞRILACAK MISINIZ?

Milli Savunma Bakanlığı’nın sunduğu bir diğer servis ise Sefer Görev Emri Sorgulama. Bu servise ilgi özellikle Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası artmış durumda.

5- İKAMETGÂHI ÜCRETSIZ ALMANIN YOLU VAR MI?

İş başvurusundan okul kaydına çoğu resmi işlemde istenilen evrakların başında gelen ikametgâh da e-devlet’e taşınan belgelerden. Üstelik muhtarlıklardan ücret karşılığı alınan ikametgâh (yerleşim yeri belgesi) e-devlet üzerinden ücretsiz edinilebiliyor.

6. ARACINIZ NEREYE ÇEKİLDİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu yeni bir hizmet olan Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama ile polis tarafından çekilen aracınızın otopark bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.

7.İLETİŞİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ BORCUM ALACAĞIM VAR MI?

Telekomünikasyon işletmecilerine ait abonelik, borç ve alacak bilgilerinizi de e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Mobil/Sabit/İnternet/ Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/ İade İşlemleri e-devlet Kapısından yapılabiliyor. 30 Haziran 2018 itibarıyla bu sistem üzerinden vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek alacaklarını da tahsil edebilecek.

8. MAHALLENİZDEKİ BAZ İSTASYONU NE KADAR DALGA YAYIYOR?

BTK’nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise “Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri”. E-devlet’e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

9. ADINIZA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?

E-devlet’in en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

10. YURTDIŞINA NE ZAMAN ÇIKIP NE ZAMAN DÖNDÜNÜZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet üzerinden vatandaşlara sunduğu bir diğer hizmet ise “Hudut Kapıları İşlemleri”. Bu işlemler altından yurda giriş ve çıkış yapıtığınız tarih, saat ve sınır kapısı bilgilerine ayrıntılı olarak erişmek mümkün.

11. SOKAĞINIZ İYİ AYDINLATILMIYORSA NE YAPMALISINIZ?

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin e-devlet üzerinden sunduğu bir hizmet olan “Aydınlatma Şikâyet Başvurusu ve Takibi” ile sokağınızın aydınlatılmasına ilişkin talep ve şikâyetlerinizi ilgili dağıtım şirketlerine iletebiliyorsunuz.

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