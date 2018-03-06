E Devlet'te miras sorgulama (veraset ilamı) işlemi nasıl yapılır? - Miras sorgulama hizmete açıldı

E-Devlet'te yeni bir uygulamanın duyurusu geçtiğimiz gün yapılmıştı. Soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri sorgulama hizmetleri ile geçtiğimiz haftaya damga vuran sorgulamalar ülke gündeminde de geniş yer almıştı. Bunların ardından yeni gelen hizmette adından söz ettireceğe benziyor. E devlet'te yeni kullanıma açılan uygulamanın adı 'veraset ilamı sorgulama' yani miras sorgulama hizmetini artık online olarak sağlanabilecek.

Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemi üzerinden yeni bir hizmet aktif hale geldi. E-Devlet'te Adelet Bakanlığı'nın "Veraset İlami Sorgulama" başlığı altında açılan hizmet ile miras sorgulama yapılıyor. Bu hizmet, 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

Miras Sorgulama hizmetiyle ilgili e-devlet'te bir de açıklama yer aldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

MİRAS SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN





E Devlet'ten miras sorgulama (veraset ilamı) nasıl yapılır?

Ailenizden ve yakınlarından miras kalıp kalmadığını öğrenmek için öncelikli olarak E Devlet giriş şifresi edinmeniz gerekiyor. Bunun bir diğer alternatifi de internet bankacılığı kullanıyorsanız, internet bankacılığına ait şifreniz ile giriş yapabiliyorsunuz.

E Devlet'e normal giriş için T.C kimlik numaranız ve şifrenizi yazarak giriş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni hizmete ulaşmak için E Devlet içinde bulunan arama kısmına miras sorgulama değil, 'Veraset ilamı sorgulama' yazmanız gerekiyor.

Tüm bunlara ek olarak size miras bırakan kişinin T.C kimlik numarasını da bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sorgulama işlemi gerçekleştirilemiyor.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI

E- DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ

E-devlet’e giriş için PTT’den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-imza veya m-imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.Şifre ile ilk defa giriş yaptığınız durumda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?



• Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

• Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

• İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

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