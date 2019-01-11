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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

e-Devlet’te girdi hayatının şokunu yaşadı!

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e-Devlet’te girdi hayatının şokunu yaşadı!

Antalya’da satış elemanlığı yapan Mustafa Çay, yılbaşı öncesi daha önce kafe işletirken iş yaptığı dünyaca ünlü bir içecek firmasından isim benzerliği sebebiyle gelen icra dosyasıyla hayatının şokunu yaşadı. Durumu araştıran Çay, Ankara’da aynı isme sahip işletmecinin soğutucu alıp borcunun ödememesi sebebiyle isim benzerliği yüzünden 4 bin 299 lira icralık borçla karşı karşıya kaldığını tespit etti. Çay, "Ben olmadığımı defalarca anlattım, inanmadılar" dedi.

Antalya’da bir çocuk babası Mustafa Çay (38), 27 Nisan 2016 yılında kafe işletmeye başladı. Bir içecek firmasıyla daha önce çalışan ve kafesini 31 Mayıs 2017'de kapatan Çay, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Yılın son günü ailesiyle birlikte evinde yılbaşı planları yapmaya başlayan Çay, 30 Aralık 2018 günü internet üzerinden girdiği e-Devlet’te şahsına ait icra olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

İcranın detaylarını inceleyen Çay, Ankara’da kendisiyle aynı ismi taşıyan bir işletme sahibinin soğutucu aldığı ve borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine 4 bin 299 liralık icranın olduğunu gördü. Olayı eşi, annesi ve babasıyla paylaşan talihsiz adam, ailesinin tepkisiyle karşılaştı. Yılbaşı zehir olan Çay, 2-3 gün sonra posta yoluyla İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğünden gelen icra ihbar makbuzunu görünce soluğu adliyede aldı.

"BEN OLMADIĞIMI DAFALARCA ANLLATTIM, İNANMADILAR"

Ankara’da belirtilen adreste hiç bulunmadığını savunan Çay, icranın içeriğinde soğutucudan kaynaklanan bir borç olduğunu ve şirket yetkililerinin borca ilişkin kendisine sert tavır sergilediğini ileri sürdü. Çay, "Ankara’da hiçbir zaman ikamet etmedim ama kendileri alacaklarının olduğunu, evime icra getireceklerini ve maaşıma icra koyacaklarına kadar çok sert bir tavır sergilediler. Bu işin bana ait olmadığını onlara defalarca kez anlattım ama inanmadılar" dedi.

"PSİKİLOJİM BOZULDU"

Ardından icra açan şirketin avukatları tarafından telefonla tekrar arandığını belirten Çay, "Kendilerinin çok büyük bir hata yaptıklarını, faturayı yanlış kişiye kestiklerini beyan ettiler. Özür diliyorlar ama bu yetmeyecek. Yaklaşık bir haftadır psikolojim bozuldu. Şu anda 4 bin 299 lira icra dosyası bulunuyor ve günlük faiz işletiliyor. Ellerinde benim kimlik numara ve vergi numaramı kullanarak kesmiş oldukları faturalar da var. Ben de itirazlarımı yapacağım" diye konuştu.

"KENDİMİ AKLAMAK İÇİN BURADAYIM"

"Dünyaca ünlü bir içecek firması böyle bir hatayı nasıl yapar" diyen Çay, e-Devlet’te borcunun halen gözüktüğünü ve bu olaydan ötürü ailesiyle sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, "Ben eşime, anneme ve babama karşı çok mahcup durumdayım. ‘Neden böyle bir icra geldi’ diye soruyorlar. Kendimi aklamak için adliyeye geldim. Ben 30 Aralık 2018 tarihinde e-Devlet'e girdiğim zaman tesadüfen gördüm. O andan itibaren psikolojimiz bozuldu. Yılbaşı için planlarımız vardı, onları iptal ettik. Eşimin doğum günü de yılbaşındaydı, ona bir sürpriz yapacaktım ama suçlu duruma düştüm. Eşimle de tartışma yaşadık. Hem yılbaşına kötü giriş yaptık, hem de eşimin doğum gününü kutlayamadım" dedi.

 

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