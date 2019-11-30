E-Devlet’te en çok ‘4A’ sorgusu
YILIN ilk 11 ayında e-Devlet’te en çok sorgulanan hizmetler arasında sigorta dökümü, dava dosyası ve vergi borcu sorgulaması yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2020 yılı bütçe raporunda, e-Devlet kullanımına ilişkin istatistikler de yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2019 ile 11 Kasım 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden vatandaşların en çok sorgulama yaptığı işlemlerin ilk sırasında 4A hizmet dökümü yer aldı. 237 milyon 540 bin 182 kişi 4A hizmet dökümünü sorgularken en çok yapılan işlemler arasında ikinci sıra, dava dosyası sorgulamasının oldu. Bu dönemde 159 milyon 921 bin 335 kişi dava dosyasını sorguladı. 123 milyon 18 bin 2170 kişi de vergi borcunu sorgulayıp e-Devlet hizmetinden faydalandı. Bakanlığın verilerine göre, kullanıcı sayısının 44 milyon 610 bine ulaştığı e-Devlet’te hizmet kurum sayısı bir yılda 492’den 635’e çıktı. Verilen hizmet sayısı da 4 bin 131’den 5 bin 77’ye yükselirken, ikametgâh belgesi sorgulama işlemiyle de 320 milyon TL tasarruf sağlandı.
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