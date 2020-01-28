E Devlet üzerinden 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yer alan kadro boşluğuna göre değerlendirmeye alacağı ücretli öğretmen alımı başvurusu her yıl öğretmen adaylarının en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor. İkinci dönemin başlamasına günler kala öğretmen olarak görev almak isteyen birçok vatandaş ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

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