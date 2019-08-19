E-Devlet ile KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? YURTKUR başvuru ekranı

E-Devlet aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilen KYK yurt başvurusu için öğrencilerden bazı bilgiler talep edilecek. 19-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanabilecek olan E-Devlet KYK yurt başvurusu için aile durumu, gelir beyanı gibi hususlar önem arz edecek. Peki, E-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

KYK yurt başvurusu için öncelikle bir E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. E-Devlet şifresi PTT aracılığıyla temin edilebilecek. E-Devlet şifresinin ardından öğrenciler, E-Devlet üzerinden yer alan yaklaşık 10 adımlık işlemleri tamamlayacak. Bu işlemler arasında gelir durumu, aile bilgileri, öğrenim bilgileri de yer alacak. Tüm bilgilerin girilmesiyle birlikte işlem tamamlandırılacak ve başvuru numarası ile sonuçlar KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden ilerleyen günlerde öğrenilebilecek.

Başvuru ekranı açıldığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER



KYK yurtlarına başvuru sürecinde bazı kriterler ise önem arz edecek. Aşağıdaki kapsamda yer alan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmeyecek.

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

- %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.