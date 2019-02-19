E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?
Devlet kurumlarının E-Devlet ile entegrasyon süreci devam ederken, bazı il merkezlerinde internet üzerinden doğalgaz başvurusu alınmaya başlandı. 2019 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de internet üzerinden gerçekleştirilebilecek olan doğalgaz abonelik başvurusu, şu an için sadece bazı illerde yer işleme alınabiliyor. Peki, internetten E-Devlet aracılığıyla doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E-Devlet aracılığıyla İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen doğalgaz abonelik başvurusu, kurumun talebine göre 7 aşamada tamamlanabiliyor. Peki, E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İNTERNETTEN DOĞALGAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinden 7 aşamada tamamlanabilen doğalgaz başvurusu, doğal gaz bağlantısı bulunan ve aktif abonelik bulunmayan bir konut için geçerli olmaktadır. Bu işlem şu aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanmaktadır;
Başvuru sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan yeni başvuru butonuna tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin.
1-Bilgilendirme ve Onay
2-Sorgulama Yöntemi (Tesisat numarası, sayaç numarası ve adres ile sorgulanabilmektedir.)
3-Abonelik Yeri Sorgulama
4-Başvuru Formu
5-Ön İzleme
6-Sözleşme Onayı
7-İşlem Sonucu
Başvuru esnasında; abonelik başvurusunda bulunacağınız konutta kiracıysanız kira kontratınızı, mal sahibiyseniz tapu senedinizi tek dosya halinde yüklemeniz gerekecektir. Başvuru işlemine başlamadan önce .JPG , .PNG formatında ve dosyanın boyutu en fazla 0,85 MB olacak şekilde ilgili belgeyi hazırlayınız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle