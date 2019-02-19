E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?
GeriGündem E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?

Devlet kurumlarının E-Devlet ile entegrasyon süreci devam ederken, bazı il merkezlerinde internet üzerinden doğalgaz başvurusu alınmaya başlandı. 2019 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de internet üzerinden gerçekleştirilebilecek olan doğalgaz abonelik başvurusu, şu an için sadece bazı illerde yer işleme alınabiliyor. Peki, internetten E-Devlet aracılığıyla doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

E-Devlet aracılığıyla İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen doğalgaz abonelik başvurusu, kurumun talebine göre 7 aşamada tamamlanabiliyor. Peki, E-Devlet ile internetten doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İNTERNETTEN DOĞALGAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden 7 aşamada tamamlanabilen doğalgaz başvurusu, doğal gaz bağlantısı bulunan ve aktif abonelik bulunmayan bir konut için geçerli olmaktadır. Bu işlem şu aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanmaktadır;

Başvuru sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan yeni başvuru butonuna tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin.

1-Bilgilendirme ve Onay
2-Sorgulama Yöntemi (Tesisat numarası, sayaç numarası ve adres ile sorgulanabilmektedir.)
3-Abonelik Yeri Sorgulama
4-Başvuru Formu
5-Ön İzleme
6-Sözleşme Onayı
7-İşlem Sonucu

Başvuru esnasında; abonelik başvurusunda bulunacağınız konutta kiracıysanız kira kontratınızı, mal sahibiyseniz tapu senedinizi tek dosya halinde yüklemeniz gerekecektir. Başvuru işlemine başlamadan önce .JPG , .PNG formatında ve dosyanın boyutu en fazla 0,85 MB olacak şekilde ilgili belgeyi hazırlayınız.

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üvey baba dayağı hastanelik etmişti! 84 gün sonra acı haber geldi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için soruşturma

MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu!

Yargıtay'dan çok önemli 'estetik ameliyat' kararı