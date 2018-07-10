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    E-Devlet icra dosyası sorgulama nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

    İcra dosyası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. E-Devlet tarafından birçok hizmet vatandaşların kullanımına açıldı ve bunlardan biri de icra dosyası sorgulama oldu. Peki, e-Devlet icra dosyası sorgulama nasıl yapılır?

    İcra dosyası sorgulama işlemi artık e-Devlet üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. E-Devlet tarafından vatandaşlara birçok yeni hizmet sunuldu. eDevlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması, dernek sorgulama, icra dosyası sorgulama, doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama ve tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama hizmetleri artık vatandaşların hizmetine sunuldu. Peki, e-Devlet icra dosyası sorgulama nasıl yapılır?

    İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

    eDevlet'e giriş yaptıktan sonra, arama kısmına 'Adalet Bakanlığı' ya da 'İcra dosyası sorgulama' yazdığınız taktirde, ilgili kısımda karşınıza gelen seçeneklerde icra dosyası sorgulama sayfası çıkacaktır.

    İCRA DOSYASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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