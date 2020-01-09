Hac Kuraları 2020 Sorgulama: Hac kura çekimi sonuçları Diyanet TV'de sonuçlandı!

On binlerce Müslüman Hac kuraları için gerçekleşen sonuçları bekliyor. Bu yıl 83 bin 400 kişi hacca gidecek. Hac başvurusu yapan kişiler için hac kuraları 2020 sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diyanet TV canlı yayını nasıl izlenir? Hac kura sonuçları nereden takip edilir? Sorularının yanıtlarını bir araya getirdik.

Hac Kuraları 2020 Diyanet TV Canlı İzle

2020 Hac Kuraları Diyanet TV ekranlarında canlı olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Hacca gitmek isteyen kişilerin merakla bekledikleri sonuçları Diyanet TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hac kura sonuçları sorgulamak için öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği internet sitesine girilecek. Sitede yer alan giriş butonuna E-Devlet şifresi ve TC Kimlik Numarası ile giriş yapılacak. Bu girişin ardından hacı adayının kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığı öğrenilebilecek. Hac kura sonuçları sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

2020 HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK

Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.