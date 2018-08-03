E Devlet girişi için şifre nasıl alınır? E Devlet şifresi unutulursa ne yapılmalı?
E Devlet uygulaması, kamu dairelerinde yapılan pek çok işlem de kolaylık sağlıyor. 4A hizmet dökümü, İcra dosyası sorgulama, vergi borcu sorgulama, sicil kaydı sorgulama gibi asal randevu başvurusu da e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, e Devlet girişi için şifre nasıl alınır? e Devlet şifresi unutulursa ne yapılmalı?
E Devlet uygulamasında yeni işlemlerin devreye girmesiyle birlikte en çok sorulan sorulardan biri de ‘e Devlet şifresi nasıl alınır? e Devlet şifremi unuttum ne yapabilirim? Oldu. E Devlet girişi PTT üzerinden alınan şifreler gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.
E-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?
PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
E DEVLET ŞİFRESİ KAYBEDİLİRSE
Profilinizdeki iletişim bilgilerinden cep telefonu ya da e-mail adresinizi doğruladıysanız, E-Devlet şifrenizi unutur, kaybeder ya da çaldırırsanız şifre yenileme işlemlerinden faydalanabilirsiniz. Bu işlemleri yapmadıysanız tekrar PTT Şube ya da merkezlerine bizzat giderek yeni bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor.
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