E Devlet giriş işlemi nasıl yapılır? E Devlet şifresi nasıl alınır?
E Devlet giriş ekranı, kamu kurumlarında gerçekleştirilen resmi işlemlerin internet üzerinden de uygulanabildiği ekran olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin kullandığı E Devlet giriş ekranı, son günlerde yeni hizmetlerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte kullanım oranını arttırmayı sürdürüyor. Peki, E Devlet giriş işlemi hangi ekran üzerinden yapılır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
E Devlet girişi ile kamu kurumlarında gerçekleştirilen işlemlerin online olarak tamamlanmasının mümkün kılınmasıyla birlikte, bu sisteme rağbet artmaya devam ediyor. Peki, E Devlet giriş işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.
e-Devlet Kapısı, entegre elektronik hizmetler, kurumlar listesi ve güncel duyurular gibi kısımlardan oluşmaktadır. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusundaki bilgi ve hizmetlere kolaylıkla erişebileceklerdir.
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.
PEKİ ŞİFRE UNUTULURSA NELER YAPILMALI?
Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.
Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:
Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak
Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek
Cep telefonuma gelecek kodu girerek
Seçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirleyebilirsiniz. Giriş alanındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.
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