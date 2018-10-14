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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.10.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

E Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? Maaş bordrosu sorgulama sayfası

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E Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? Maaş bordrosu sorgulama sayfası

E Bordro üzerinden maaş sorgulama işlemini gerçekleştirecek olan memurlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Her ayın 14'ünde yatırılan memur maaşlarının ardından çalışan vatandaşlar, E Bordro üzerinden yatan maaşlarını öğrenebiliyorlar. Peki, E Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, maaş bordrosu sorgulama sayfası.

 

Her ay maaş döneminin gelmesiyle birlikte, maaş bordrosunu nasıl sorgulayabileceğini araştıran vatandaşlar, E Bordro maaş sorgulama hizmeti hakkında detayları öğrenmek istiyor. E Bordro üzerinden kolayca yatan maaşınız net miktarını öğrenebilirsiniz. işte, maaş bordrosu sorgulama ekranı.

E BORDRO ALMA İŞLEMİ

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

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