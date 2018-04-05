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    E-Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? - E-Bordro maaş sorgulama

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    E-Bordro sorgulama işleminin nasıl yapılacağı binlerce memur tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Peki, e-Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, e-Bordro maaş sorgulama sayfası.

    E-Bordro maaş sorgulama işlemi ayın 14'ünün yaklaşmasıyla birlikte yüz binlerce memur tarafından merak edilmeye başlandı. Maaş bordrolarının yayınlanmasını bekleyen memurlar, sorgulama sayfasının nasıl kullanılacağını araştırıyorlar. Peki, e-Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, e-Bordro maaş sorgulama sayfası.

    E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ E-DEVLET'TE

    Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

    Sadece e-Bordro değil, pek çok farklı işlemi de e-Devlet'ten yapabilirsiniz. Önceleri kurumlara giderek yapılan işlemler 2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet'te toplanmaya başladı. Az sayıda işlemle açılan bu platformdan bugün pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık kurumlarda zaman kaybetmeden istediğiniz bilgiye, evraka ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bu kurumlarda iş yükünü de hafifletiyor ve işleyişi hızlandırıyor. Peki e-Bordro sorgulama nasıl yapılıyor?

    E-BORDRO SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

    E-BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin. Sisteme girdikten sonra e-Hizmetlerden ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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