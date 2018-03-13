E Beyanname nasıl kullanılır? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

Beyannameler elden vergi dairesine verilebilir, posta ile de gönderilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki (gib.gov.tr) ‘Hazır Beyan Sistemi’ ile de gelirler beyan edilebilir. Veya elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış mali müşavirler aracılığıyla gönderilebilir.

Postayla gönderimde postaya veriliş tarihi önemli. Eğer normal (adi) posta ile gönderiliyorsa postaya veriliş tarihi değil, vergi dairesine postanın ulaştığı tarih dikkate alınıyor. Taahhütlü postadaysa postaya veriliş tarihi dikkate alınıyor.

Defter tutma, yıl içinde de beyanname verme gibi vergi ödevleri olan ticari, zirai veya mesleki faaliyet içerisinde olan mükellefler için e beyan zorunlu. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler Mart ayında verecekleri gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda iletmek zorundalar.

Beyannameler hangi vergi dairesine verilecek?

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek. İşyeri olmadan; kira geliri, gayrimenkul satış kazancı, faiz geliri gibi gelir elde eden kişiler için ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine beyanname verilecek.

Vergi kaç taksitte ödenebilecek?

Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor (GVK Md. 117).



2016 gelirleri için 25 Mart 2017’ye kadar verilecek beyannamelerde hesaplanacak ‘ödenecek vergiler’ 2017/Mart ve 2017/Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.



2017 gelirleri için 25 Mart 2018’e kadar verilecek beyannamelerde hesaplanacak ‘ödenecek vergiler’ 2018/Mart ve 2018/Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.