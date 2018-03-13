e-Belediye sistemi yürürlüğe girdi

Belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşların başvurularının sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren 7099 sayılı, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sistem sayesinde, vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak. Sistem devreye girdiğinde yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf elde edilecek. Kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek, vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imzayla yapılabilmesine imkan tanınacak.

Zaman ve emek kaybı önlenecek

Geliştirilecek belediyecilik yazılımlarıyla vatandaş odaklı yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılacak.

Belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesiyle zaman, emek ve mali kayıpların önlenmesinin amaçlandığı sistemle, kesintisiz yerel hizmet sağlanacak. Bankalarla anlık veri transferi sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemeleri çevrimiçi yapabilmesi mümkün olacak. Sistemin, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Hizmetlere "standardizasyon ve şeffaflık" getirilecek

Ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffaflık ve denetlenebilirlik anlayışı getirmesi öngörülen sistem, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak. Sistem bir sonraki aşama olarak da, diğer kurumlarla yapılan entegrasyon çalışmaları sonucu süreç sayılarını düşürecek ve süreçlerin sadeleştirilmesine yardımcı olacak. Böylece ülkenin iş yapma kolaylığının, dünya sıralamasına katkı vermesi planlanıyor. Sistem, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde çoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı ortadan kaldırarak, gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayacak.