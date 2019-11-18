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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

E-5’te zincirleme kaza... Bir araç takla attı

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E-5’te zincirleme kaza... Bir araç takla attı

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisi Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı. Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken takla atan araca başka bir aracın çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinden E-5 Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 NIH 32 plakalı aracın sürücüsü, o sırada yan yola girmeye çalışan 77 AAG 656 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 NIH 32 plakalı araç bir anda takla atarak başka bir arabaya çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücünün, yardımına diğer sürücüler koştu. Aracın içinden sürücüyü çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

E-5’te zincirleme kaza... Bir araç takla attı
Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde uzun araç kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazada takla atan araca başka bir aracın çarpması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
E-5’te zincirleme kaza... Bir araç takla attı


 

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