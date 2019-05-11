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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

E-5'te zincirleme kaza

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E-5'te zincirleme kaza

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde trafiğin yavaşlaması sonucu aniden frene basan otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ve vatandaşların yaşadığı korku ise araç kamerasına yansıdı. 

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan 34 HV 0335 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. Aracın aniden durduğunu fark eden 34 ZSC 66 plakalı otomobilin sürücüsü ve 34 GJ 2591 plakalı otomobilin sürücüleri son anda frene basarak durmayı başardı. Ancak en arkadan gelen bir cip sürücüsü frene basmasına rağmen duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı ve vatandaşların yaşadığı panik kameralara yansıdı.

OTOMOBİLDEKİ KADININ YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Görüntülerde, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu en öndeki araç frene basarak duruyor. Aracın durduğunu gören sürücüde frene basarak son anda duruyor. Ancak arkasındaki aracın frene basması en arkadan gelen cip sürücüsünü durduramıyor. Cipin çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geliyor. Kaza esnasında otomobildeki kadının korktuğu görülüyor. 

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