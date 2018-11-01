E-5'te zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona çarptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE-5'te zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona çarptı
GeriGündem E-5'te zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.11.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

E-5'te zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Küçükçekmece’de meydana gelen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası E-5’üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. İki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat. 12.00 sıralarında Küçükçekmece Avcılar istikameti E-5 Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Beşir G., idaresindeki 34 J 4272 plakalı kamyonet, yol üzerinde çalışma yapan yol bakım aracına çarpmamak için ani fren yaptı. Bu esnada yol üzerinde seyir halinde olan 16 SB 156 plakalı kamyon sürücüsü de önünde ani fren yapan Beşir G., idaresindeki 34 J 4272 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Daha sonra ise arkada bulunan 34 GH 452 plakalı otomobil sürücüsü Kemal P.,’de önünde kaza yapan kamyona arkadan çarptı.

E-5te zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona çarptı

Çarpmanın etkisiyle arabanın önü tamamen kamyonun altında ezildi. Meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaza dolayısıyla E-5’te trafik yoğunluğu yaşandı. 

Küçükçekmece Avcılar İstikametinde meydana gelen üç araçlık zincirleme trafik kazası, E-5 karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar sonrası olay yerine çağırılan çekici ekipleri tarafından kazaya karışan araçlar E-5 üzerinden kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü. 

“Çok şükür kimsede bir şey yok” 

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal P., “Ben yol üzerinde seyir halindeydim. Belediye ekipleri yol üzerinde çalışma yapıyormuş. Önümdeki araç ekipleri son anda fark etti. Son anda fark edince kamyon ona arkadan vurdu. Önümdeki araç önündeki araca vurunca ben de önümdeki araca vurdum. Çok şükür kimsede bir şey yok” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başsavcılık açıkladı: Parçalayıp yok ettiler

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın istifa etti

Bir yıllık eşini tüfekle öldürdü! Sözleri şoke etti

Hemşire ölüme götüren skandalı bu sözlerle anlattı