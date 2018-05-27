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    E-5'te trafik kazası: Bir kişi ağır yaralı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
    27.05.2018 - 08:45 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kadıköy’de E-5 üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkışarak ağırı yaralandı.

    OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

    İddiaya göre, Serkan A. yönetimindeki 07 AB 417 plakalı otomobil etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarakak önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine çarparak durabildi.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Serkan A.'yı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin sürücüsü Serkan A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumun ağır olduğu belirtildi.

    TRAFİK SIKIŞTI

    Otoyolda Harem yönünde kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: istanbul , Kadıköy , Trafik kazası , gündem
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