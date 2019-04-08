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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
08.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

E-5'te şoke eden olay! Belediye işçileri kazanın ardından ceset buldu

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D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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  • Zeytinburnunda zincirleme kaza
  • Zeytinburnunda zincirleme kaza
  • Zeytinburnunda zincirleme kaza
  • Zeytinburnunda zincirleme kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen T.Ş yönetimindeki cip, E.K yönetimindeki 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, cipin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada yolda önlem aldı. 

CESETLE KARŞILAŞTILAR

 Kaza nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yerinin yaklaşık 20 metre yakınında bulunan köprü altında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Köprü altında bulunan kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Polis, ölen kişinin zincirleme kazayla ilgisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor. 

Kaza nedeniyle, trafik ekiplerince bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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