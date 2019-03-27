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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
27.03.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

E-5’te sevgilisine dehşeti yaşattı! ‘Düşeceğim, ne olur dur…’

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E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli maganda, arkasına aldığı sevgilisine adeta dehşeti yaşattı. Genç kızın çığlıklarına aldırış etmeyen maganda tek teker üzerinde makas üstüne makas attı.

Trafikteki onlarca aracın arasında son sürat hızla giden maganda, bir de tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye attı. Genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur” diyerek korkudan attığı çığlıkları duymazdan gelen magandanın teker kaldırıp defalarca makas attığı o anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 karayolu ve TEM otoyolu başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi. E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli, sevgilisi genç kızı gezdirmek için kaskını takarak motosikletine bindirdi. Genç sürücü, ardından karayoluna çıkarak bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra süratli sayılabilecek bir hıza ulaşan sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan genç kız ise sevgilisini yavaşlaması konusunda uyardı. Son sürat devam eden maganda, bu kez de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak gitmeye başladı. Araçların arasından bu şekilde geçen ve metrelerce giden maganda hem kendi hem sevgilisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sevgilisinin korkudan çığlık atmaya başlamasına rağmen ne hız kesen ne de akrobatik hareketlerinden vazgeçen maganda adeta terör estirdi. Görüntülerde, genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur. Ne olur yavaşla, hayır” diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

TEK TEKERLEK ÜZERİNDE ‘MAKAS’ ATTI

Öte yandan aynı motosikletli maganda bir başka görüntüde ise, Ataköy sahil yolunda defalarca trafikte tek tekerlek üzerinde giderek sürücülerin güvenliğini ve trafiği tehlikeye attı. Magandalıkta sınır tanımayan motosikletlinin tek tekerlek üzerinde giderken bir de makas atması yürekleri ağza getirdi. Tüm bunları yapan maganda, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin canını tehlikeye atan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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