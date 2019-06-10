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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.06.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

E-5'te olay! Birbirlerine girdiler

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İstanbul'da E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu taraflar birbirine girdi. Tekme, yumruk, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri, ayırmaya gelen sivil polis memuruna taşla saldırarak yere düşürdü. Memurun silahını çekmesiyle ortalığın daha da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar bitirdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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  • E-5 kara yolunda kazazedeler birbirine girdi
  • E-5 kara yolunda kazazedeler birbirine girdi
  • E-5 kara yolunda kazazedeler birbirine girdi
  • E-5 kara yolunda kazazedeler birbirine girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kara yolunda seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri üst geçidin asansör bölümüne çarparken diğer araçta yol üzerinde güçlükle durdu. Kazanın ardından sözlü başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi. Araçlardan inen taraflar tekme, tokat ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavga dakikalarca sürdü. Kavga devam ettiği esnada yoldan geçen sivil bir polis memuru olduğu iddia edilen bir kişi, tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeden deliye dönen şahıslardan biri memura taşla saldırdı. Saldırı sonucunda memur itilerek yere düştü.

Yere düşen polis memuru tabancasını çekti

Bunun üzerine sinirlenen memur, çantasından tabancasını çıkarttı. Tarafların biraz olsun sakinleşerek ayrılması sonrası sinirlenen memurunu ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırdı. Ancak memura tehditler savuran şahıs tekrardan taşkınlık çıkarttı. Polisin geri gelmesi üzerine yeniden alevlenen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekme, yumruk, tokat ve sopalar havada uçuştu

Görüntülerde, kaza sonrası dışarıya çıkan taraflar kavga etmeye başlıyor. Şahıslar birbirlerine tekme, yumruk ve tokatlarla vuruyor. Olayı gören polis memuru ise koşarak tarafları ayırmak istiyor. Ancak öfkeli şahıs memura taşla saldırdıktan sonra iterek yere düşürüyor. Bunun üzerine memur tabancasını çekerek mermiyi namluya veriyor. Silahı gören vatandaşlar memuru olay yerinen uzaklaştırıyor. Taraflar ise bir süre daha kavga ederken kadınlarda da çığlık atıyor. Öfkeli şahıs silah çeken memura tepki gösteriyor. Memur da geri gelerek şahısla kavgaya girişiyor ancak vatandaşlardan tekrardan uzaklaştırıyor.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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