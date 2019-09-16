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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

E-5'te motosikletli çılgına döndü

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E-5'te motosikletli çılgına döndü

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı. Öfkeden deliye dönen saldırgan bununla da yetinmeyip bir de camını yumrukladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

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  • E-5te motosikletli çılgına döndü
  • E-5te motosikletli çılgına döndü
  • E-5te motosikletli çılgına döndü
  • E-5te motosikletli çılgına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü, hastasını aracına alarak hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktı. Ancak sürücü bir süre sonra karayolunda trafiğe takıldı.

Hastası olduğunu belirtmek için dörtlü sinyallerini yakan sürücünün yardımına o esnada motosikletli bir genç yetişti.

Otomobilin önüne geçtikten sonra korna, ambulans ve polis sireni çalan motosikletli el ve kol hareketleriyle de yolu açmaya başladı.

Kamyonetin aynasını kırıp camlarını yumrukladı

Bir süre bu şekilde devam eden genç, önüne çıkan kamyonet sürücüsünü yolu açması için uyardı. Uyarılara rağmen sürücü yolu açmayınca sinirlenen motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı.

Öfkeden deliye dönen motosikletli, yumruk darbesiyle kamyonetin aynasını kırdı. Hızını alamayan genç sürücü ardından aracın camını yumruklamaya başladı.

Diğer motosiklet sürücülerinin araya girmesiyle kamyonet sürücüsü aracını yoldan çekerken, otomobil sürücüsü de hastaneye yetişmek için yoluna devam etti.

Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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