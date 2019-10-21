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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.10.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

E-5'te korku saçmıştı... Ceza yağdı

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E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde arkadaşını korkutmak için attığı torpilin halk otobüsünün altında patlamasına neden olan motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı tespit edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 3 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletliden biri Edirne istikametine doğru seyrettiği esnada yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durmuştu. Ardından motosikletli şahıs, cebinden çıkartarak yaktığı torpili kendisinden koşarak kaçan arkadaşa doğru atmış, ancak torpil halk otobüsünün altında patlatmıştı. Paniğe neden olan genç, ikinci torpili de motosikletlinin egzozunda patlatarak herkesi korkutmuştu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE EMNİYETTE CEZA YAĞDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 DP 8041 plakalı motosikleti tespit ederek sürücüsünün B.C. olduğunu belirledi. Yeri de bulunan maganda sivil trafik polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya, “Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira, (tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden bin 698 lira, “karayollarında zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 3 bin 932 lira idari para cezası uyguladı.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü B.C., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

 

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