E-5'te kaza sonrası ortalık karıştı: Koşup bir anda...
E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde iki aracın karıştığı kazanın ardından çıkan kavga aksiyon filmlerini aratmadı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada bir kişinin aracın üzerinden atlayarak şahsa saldırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç ile otomobili hafif şekilde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kazayı yara almadan atlatan araç sürücüleri, aşağı inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir kişi önce aracın üzerine, ardından da bariyerlere basarak şahsa saldırdı.
Yaşanan bu kavga anı aksiyon filmlerini aratmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kazaya karışan araçların üzerine basarak atlayıp saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görülüyor.
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