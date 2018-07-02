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    E-5'te hareketli dakikalar! Bir anlık dikkatsizlik...

    İSTANBUL (İHA)
    02.07.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul E-5 Karayolu İdealtepe Mevkiinde sinyal vermeden sollama yapmak isteyen dikkatsiz sürücü az kalsın faciaya yol açıyordu. Yanında giden otobüse hafif çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip araçların arasında kalan sürücünün o anları ise kameraya yansıdı.

    Olay, saat 10.00 sıralarında 30 Haziran günü E-5 Karayolu İdealtepe Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yan yol birleşim yerindeki araçların E-5'e bağlandığı noktada sinyal vermeden sollama yapmak isteyince olanlar oldu. Yanında seyir halinde olan otobüsün önüne geçmek isteyen sürücü sinyal vermeden hareket edince otobüsle hafif şekilde çarpıştı.

    Çarpışma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda bağlantı yolundaki araçların arasında kaldı. Dikkatsiz sürücünün aksine yoldaki diğer sürücülerin dikkatli olması ise faciayı önledi. Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Etiketler: istanbul , KAZA , son dakika , haberler
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