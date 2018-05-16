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    E-5'te dehşet anları... Bu görüntüyü çekeni bulun!

    İSTANBUL (İHA)
    16.05.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul E-5 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde bir trafik magandası, yoğun trafikte hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarıştı. Trafikte defalarca makas atan sürücü, o anları bir de cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, polisin bir an önce insanların hayatını hiçe sayan bu trafik magandasını yakalaması çağrısında bulundu.

    E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan trafik magandası, “bu kadarına pes” dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı.



    Hem sürücülerin hem de kendi canını defalarca tehlikeye atan sürücü, o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.

    Etiketler: istanbul , gündem
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