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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.02.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

E-5'i birbirine katan motosikletli trafik magandası yakalandı

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İstanbul'da otoyolda kullandığı motosikletle araçların arasında  makas atan trafik magandası Zafer G.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zafer G.'nin videoyu çektikten bir süre sonra alkollü otomobil kullanmak suçundan ehliyetine el konduğu ortaya çıktı. Polis görüntülerde görülen ikinci motosikletli magandayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OTOYOLDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI 

Sosyal medyada otoyolda araçlar arasında makas atarak hızla ilerlerken motosiklet görüntüleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin araçları adeta sıyırarak geçtiği, sürücünün ise zaman zaman ellerini motosikletin gidonundan çektiği görüldü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu motosikletin sürücüsü olduğu tespit edilen Zafer G. gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Zafer G.'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ OTOMOBİL KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONMUŞ 

Trafik magandası Zafer G.'nin videoyu bir kaç ay önce çektiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Zafer G.'nin bu videoyu çektikten bir süre sonra alkollü otomobil kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konduğu ortaya çıktı.

1002 LİRA CEZA KESİLDİ 

Sivil Trafik Amirliğinde işlemleri tamamlanan Zafer G.'ye bin 2 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine de TCK 179/2 maddesi uyarınca işlem yapıldı. Zafer G. hakkında adli dosya hazırlanması için karakola teslim edildi. Öte yandan polis görüntülerde görülen ikinci bir motosikletin sürücüsünü tespit ederek yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi.

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