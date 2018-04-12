E-4B Nightwatch nedir? E-4B Nightwatch uçağının özellikleri

ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki uçaklardan biri olan E-4B Nightwatch, son günlerde yaşanan ABD-Rusya geriliminin ardından tekrar gündeme geldi. Bazı yurt dışı seyahatlerinde ABD Başkanı’na da eşlik eden E-4B Nightwatch'in özelliklerini merak eden vatandaşlar, uçak hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. İşte, son günlerin en çok konuşulan uçaklarından E-4B Nightwatch hakkında merak edilen her şey…

E-4B NİGHTWATCH UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından işletilen bir askeri stratejik komuta ve kontrol uçağı olan E-4B Nightwatch, Nebraska yakınlarındaki Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan 595. Komuta ve Kontrol Grubunun 1. Hava İndirme Komutanlığı ve Kontrol Filosu'nun envanterinde bulunmaktadır.

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer savaş durumunda askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere donatılmış ve tasarlanmış oldukça üst düzey teknolojiye sahip versiyonudur.

E-4B Nightwatch uçağının dış kaplaması olası bir nükleer saldırıdan zarar görmeyecek şekilde dizayn edilmiştir. E-4B Nightwatch uçaklarının en büyük özelliklerinden biri de yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor olmasıdır.

Söz konusu uçak, ABD başkanlarının Kuzey Amerika dışına yaptığı diplomatik seyahatlerde de başkanın uçağına eşlik etmesiyle ve acil bir durumda hazır olması için, Başkanın varış yerinin yakınındaki ikinci bir hava alanına konuşlanmasıyla biliniyor.