Dyson Lin kimdir? Twitter üzerinden deprem paylaşımları ile dikkat çekiyor!

Deprem tahmincisi Dyson Lin, 18 Mayıs 1969 tarihinde Taiwan Yilan bölgesinde dünyaya gelmiştir. Tayvan deprem tahmin enstitüsünün kurucusu olan Dyson Lin, depremleri tahmin etmek için hava gerilimi sinyallerini ölçtüğünü iddia etmektedir.

Air 2 isimli istemi icat ettiğini ifade eden Dyson Lin, depremleri tahmin etmek için IRIS sinyallerini nasıl yorumlayacağını bulduğunu ifade etmektedir

DEPREM TAHMİN CİHAZLARI SATIYOR

Lin, deprem tahmin yolculuğunda ev yapımı birçok cihaz icat ettiğini ve bunu Arduino platformu altyapısı ile desteklediğini de belirtiyor. Lin ayrıca sitesinde bulunan bir linkle de ürünlerinin 1,2 ve 3 modellerini 2.000 Taiwan dolarına satıyor.

ÜNLÜ DEPREM TAHMİNCİSİ HOOGERBEETS’İN HOCASI ÇIKTI

Depremleri elektrik sinyalleri ile tahmin ettiğini iddia eden Tayvanlı deprem kahini Dyson Lin, Frank Hoogerbeets’in hocası çıktı!

Lin’in sosyal medyadaki bir paylaşımı: Hollandalı öğrencim. Air 2’yi birkaç ay önce benden öğrendi. Hollanda’da sadece bir istasyonu var. Yani yerleri asla tahmin edemez. Ama benim dünyada 20’den fazla istasyonum var. Konumları şu şekilde tahmin edebilirim: Farklı istasyonlardan gelen sinyalleri karşılaştırarak. O bunu asla yapamaz!