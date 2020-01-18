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İbrahim EMÜL (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Düziçi’nde kaçak kazı operasyonu: 1 gözaltı

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Düziçi’nde kaçak kazı operasyonu: 1 gözaltı

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen Ö.D. (47) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Karagedik köyünde izinsiz kazı yapıldığına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma Ö.D.’yi dedektör ve kazı malzemesi ile birlikte suç üstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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