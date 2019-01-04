Düzenli spor yapan kişilerin kas gelişimine yardımcı olan en önemli gıdalar hangileridir?

Kas gelişimini sağlamak için beslenme ve gıda takviyesi önem arz ediyor.

Antrenmana başlamadan önce ya da antrenman sonrası yeterli miktarda karbonhidrat almanız gerekiyor. Eğer yeterli oranda karbonhidrat almazsanız kaslarınızın verimi ve egzersiz performansınız düşük olur. Kaliteli karbonhidratlar olan soya fasülyesi, patates, mercimek, bezelye, üzüm, muz, greyfurt, tam tahıllı ekmekler, esmer pirinç ve kepekli makarna gibi besinlerden tüketebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapanlar için kilo başına 3,5 ile 4 gram arası karbonhidrat almanız yeterli olur.

Protein ise karbonhidrat kadar önemli bir besin kaynağıdır. Kasların büyümesini ve gelişmesini destekleyen proteinler aynı zamanda vücut tarafından enzim ve hormonların yapımında da kullanılır. Kaslarınızı irileşitirmek için sağlıklı protein kaynaklarından tüketmek şarttır. Düzenli antrenman yapan biri iseniz kilo başına en az 1.5 gram protein almalısınız. Kaliteli protein kaynakları olan tavuk veya hindi göğüs eti, somon, uskumru gibi yağlı balıklar, dana eti, yoğurt, süt, yumurta, fındık, badem ve kabak çekirdeğini beslenme programınıza eklemelisiniz.

1. BAŞKASINDA GÖRDÜĞÜNÜZ EGZERSİZİ KENDİNİZDE UYGULAMAYIN

Spor salonunda çalışırken başka birinin yaptığı egzersizin aynısını yapmaya çalışmak hatalı sonuçlar doğurabilir. Hem hareketin size uygun olup olmadığı hem de hareketi doğru yapıp yapmadığınız konusunda belli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle etkili bir vücut geliştirme antrenmanı için vücutlarını beğendiğiniz insanların yaptığı hareketler yerine profesyonel antrenörünüzün size önerdiği programı uygulamanız daha kısa sürede etkisini görmenizi sağlar.

2. VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENMANI YAPARKEN DENGE TAHTASI KULLANMAYIN

Denge tahtası vücudun denge ve ölçü kazanmasını sağlar. Ama ağırlık antrenmanı yaparken denge tahtası ile çalışmak size ekstra yük ve acı olarak geri döner. Aynı zamanda vücut gelişiminize katkı sağlamaz. Bu nedenle ağırlık antrenmanınızda denge tahtası kullanmamak ve harekete odaklanmak daha akıllıca olur.

3. BACAK EGZERSİZLERİNE ÖNEM VERİN

Özellikle erkeklerde geçerli olan sadece üst bölgeye odaklanmak; kol, göğüs ve sırt çalışmak alt kas grubunun ihmal edilmesi, üst tarafın gelişmiş bacak kaslarının ise vücuda göre daha orantısız durduğu bir proporsiyon ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle göğüs kaslarınız kadar bacak kaslarınızı da çalıştıracak hareketlere odaklanmalı ve vücudunuzun doğru bir proporsiyon kazanmasını sağlamalısınız.

4. EGZERSİZLER ARASINDA TELEFONUNUZLA OYNAMAYIN

Antrenman yaparken çoğu kişinin düştüğü hataların başında egzersize odaklanmak yerine set aralarında uzun süre telefonla oynayarak egzersizin verimini düşürmek yer alıyor. Bu durum egzersizin etkisini azaltacağı gibi sizin konsantrasyonunuzu da bozar. Bu nedenle antrenman sırasında cep telefonunuzu sessize almak iyi bir çözüm olabilir.

5. PERİYODİK OLARAK AĞIRLIK ARTIRIN

Antrenman hareketlerinizi hep aynı ağırlıkla yaparsanız bir süre sonra kaslarınız bu ağırlığa alıştığı için büyüme durur. Bu nedenle ağırlığı düzenli olarak artırmalı ve kas gelişimini devam ettirmelisiniz. Düzenli beslenme ve dinlenme ile kaslarınız büyümeye devam edecektir.