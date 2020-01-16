MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'deki Efteni Gölü'nde 21 çeşit su kuşu tespit edildi
GeriGündem Düzce'deki Efteni Gölü'nde 21 çeşit su kuşu tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Düzce'deki Efteni Gölü'nde 21 çeşit su kuşu tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'deki Efteni Gölü'nde 21 çeşit su kuşu tespit edildi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü'nde yaptığı sayımda 21 tür su kuşu tespit etti.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Keten'in desteğiyle Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası içerisinde su kuşu sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda kış ile yaz mevsimlerinde Efteni Gölü'nde hangi kuş türlerinin yaşadığı tespit edilecek. Yapılan tespitlerde 21 çeşit su kuşunun yaşadığı belirlendi. En fazla görülen türler arasında ise yeşilbaş ördek, pasbaş patka, elmabaş patka, çamurcun, kaşıkgaga, kız kuşu, sakarmeke, su çulluğu ve tepeli patka yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle