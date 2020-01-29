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Muhabir: Yavuz Emrah Sever - Yayınlayan: Şükran Yücel (AA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Düzce'de sis etkili oluyor

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Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.
Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

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