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AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

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Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, otobüsün bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı otobüs, Düzce Gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzcede otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Kazada otobüs şoförü Adem Yazarkan ile yolculardan Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

 

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