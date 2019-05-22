Düzce'de ortalık bir anda karıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'de ortalık bir anda karıştı
GeriGündem Düzce'de ortalık bir anda karıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.05.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Düzce'de ortalık bir anda karıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Düzce’nin Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Afgan uyruklu olduğu öğrenilen ve maaşını alamadığı için bunalıma giren şahıs etrafa bıçak sallamaya başladı. Polise direnen ve polis memurunun birinin kolunun hafif şekilde yaralanmasına neden olan şahıs etkisiz hale getirilerek göz altına alındı.

Düzcede ortalık bir anda karıştı

Olay öğlen saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs çalıştığı iş yerinden maaşını alamayınca elinde ki ekmek bıçağı ile etrafa tehditler savurunca vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı sakinleştirmeye çalışırken saldırganlığı devam ettiğinden göz altına almak istedi.
Düzcede ortalık bir anda karıştı


Saldırgan hali devam eden şahıs zorlukla yere yatırılıp göz altına alındı ve polis otosuna konuldu. Boğuşma sırasında ise bir polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı. Polis otosuna alınan şahıs önce hastaneye ardından ise Polis Merkezi’ne götürüldü.

Şahsın yanında bulunan bıçak ve sopa da polis ekiplerince muhafaza altına alındı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmışlardı! Depolarında bulundu...
Tutuklandılar
'Milyonlarca insana kucak açmamızın gerisinde adalete bağlılığımız var'
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada istenen cezalar belli oldu