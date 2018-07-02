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    Düzce’de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı

    Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA - DHA / AA
    02.07.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı.

    Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle 6 arkadaşlarını yaraladı.

    Yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralı 3 orman işçisi 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: Düzce , cinayet , son dakika , haberler
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