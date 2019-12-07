Düzce'de ölen gencin organları 6 hastaya hayat verdi

Düzce’de 5 Aralık günü baş ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Recep Sevim, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sevim'den alınan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer ile akciğer, organ bekleyen 6 hastaya umut oldu. Recep Sevim, Konuralp Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Recep Sevim’in babası Barış Sevim organ nakli bekleyen insanların hayata tutunması için oğlunun organlarını bağışladıklarını belirterek “Oğlum baş ağrısıyla devlet hastanesine gidiyor. Eve döndükten 3-5 saat sonra ağrı geçmediği için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyor. Ertesi sabah komaya giriyor. Ankara’ya götürdük ama kurtaramadık. Televizyonlardaki mağdur insanları görüyoruz. Allah tarafından bizim içimize bir şey geldi. Ben de aileyi topladım ve organlarını bağışlamak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Zaten Allah ruhunu alıyor, geriye kalan et parçası. Bazı insanların yaşamasına vesile olalım dedik. Onların ettiği dualar bize yeter" dedi.