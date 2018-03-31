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    DÃ¼zce'de korku dolu anlar! Yolcu otobÃ¼sÃ¼ cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±â€¦Â

    DÃœZCE (AA)
    31.03.2018 - 15:24 | Son GÃ¼ncelleme:

    DÃ¼zce'nin AkÃ§akoca ilÃ§esinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ yanarak kullanÄ±lamaz hale geldi.

    AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalÄ± Zonguldak-Ä°stanbul seferini yapan yolcu otobÃ¼sÃ¼, D-655 BatÄ± Karadeniz baÄŸlantÄ± yolunun AkÃ§akoca TepekÃ¶y mevkisine geldiÄŸinde motor bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden dumanlar Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, otobÃ¼sÃ¼ yol kenarÄ±na Ã§ekerek yolcularÄ± tahliye etti.Â Â Â Â Â 

    Ä°tfaiyeye haber verilirken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede otobÃ¼sÃ¼n tamamÄ±nÄ± sardÄ±. YangÄ±n, DÃ¼zce ve AkÃ§akoca itfaiye ekiplerince yaklaÅŸÄ±k 45 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yanan otobÃ¼s, kullanÄ±lamaz hale geldi. Yolcular, baÅŸka bir otobÃ¼se aktarÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

    SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Uysal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, otobÃ¼sÃ¼n arkasÄ±ndan duman Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin korna Ã§alarak kendisini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

    GÃ¶stergelerde hiÃ§bir olumsuzluk gÃ¶rmediklerini dile getiren Uysal, "YangÄ±nÄ± fark edince hemen yolcularÄ± tahliye etmeye baÅŸladÄ±k. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r bir ÅŸey olmadÄ±." dedi.Â Â Â Â Â 

    YangÄ±n nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan yol, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: yolcu otobÃ¼sÃ¼ yandÄ± , No Mobil , gÃ¼ndem
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