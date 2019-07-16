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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.07.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Düzce'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" davasında karar

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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" davasında karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, açığa alınan asker ve öğretmenlerden oluşan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, mahkemeye ulaşan evraklar okundu, sanık savunmaları alındı. 

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan tutuklu sanık Mehmet Yanmış, suçsuz olduğunu savundu. 

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ifade eden Yanmış, "Hakkımda konuşan kişiyi tanımıyorum. Ben devlet okulunda okudum, terör örgütü üyesi değilim. Beni başka bir kişi ile karıştırıyor olabilirler. Ben ankesörden aranmadım, ByLock da kullanmadım. ByLock tespit tutanağında yer alan kişileri tanımıyorum. Vatanıma, milletime aşığım. Ben darbeden sonra devletin en zor durumda olduğu dönemde askere gittim, sonrasında 15 ay tutuklu kaldım." diye konuştu. 

Örgüt mensubu olmadığını öne süren Yanmış, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Mahmut Ünver ise 18 aydır tutuklu olduğunu ifade etti. Suçsuz olduğunu iddia eden Ünver, "Aileme bakmakla yükümlüyüm, suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu. 

Diğer tutuksuz sanıkların da savunmasını alan heyet, karar için duruşmaya yaklaşık 2 saat ara verdi. 

Sanıklardan A.Ç. ve E.D'nin dosyalarının ayrıldığını bildiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz 10 sanığa aynı suçtan 2 yıl 6 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları veren heyet, sanıklardan 9'unun ifadelerinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

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