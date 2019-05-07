Düzce'de feci kaza
DÜZCE’de, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Otomobilin sürücüsü Ayhan Yalçın, tedaviye alındığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Çakırlar Mahallesi Hecinler mevkisinde meydana geldi. Yığılca yönüne giden Ayhan Yalçın yönetimindeki 81 AT 444 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zeki İntepe'nin kullandığı 81 AD 367 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Minibüs, yan yatarken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, otomobilde sıkışan Ayhan Yalçın, itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Zeki İntepe ve Ayhan Yalçın, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Düzce'de, minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ayhan Yalçın, tedaviye alındığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Zeki İntepe'nin ise aynı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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