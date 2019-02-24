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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DÜZCE (DHA)
24.02.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Düzce’de çok acı kaza! Anne baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralı…

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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  • Düzcede çok acı kaza Geriye sadece bebekleri kaldı...
  • Düzcede çok acı kaza Geriye sadece bebekleri kaldı...
  • Düzcede çok acı kaza Geriye sadece bebekleri kaldı...
  • Düzcede çok acı kaza Geriye sadece bebekleri kaldı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, otomobilin şarampole düşüp,  ağaçlara çarpması sonucu Orhan (38) ve Didem Bozkurt (28) çifti yaşamını yitirdi, çocukları Miraç (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Orhan Bozkurt idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, ağaçlara çarptı. Kazayı görenler yardıma koşup, 112 Acil'e haber verdi. Aracın camını kıran vatandaşlar, Miraç Bozkurt'u çıkardı. İtfaiye ekibi de araçta bulunan Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'u çıkardı. 112 Acil ekibi Bozkurt çiftinin öldüğünü belirledi. Sağlık ekibi, büyük korku yaşadığı görülen çocuğu, ambulansa aldı. Çocuk, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kazayı görerek yardıma koşan bir sürücü, "Bu araç orta şeritteydi yanında hiç araç yoktu. Birden yoldan çıktı. Çocuğu biz camı kırıp kurtardık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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