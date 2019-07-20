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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA- AA
20.07.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Düzce Valiliği'nden açıklama

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Düzce Valiliği'nden açıklama

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarının 246 arama kurtarma personeli, 32 araç, 15 bot ve 8 köpekle devam ettiği belirtildi.

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  • Düzce Valiliğinden açıklama
  • Düzce Valiliğinden açıklama
  • Düzce Valiliğinden açıklama
  • Düzce Valiliğinden açıklama
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Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimiz Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ve köylerinde, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Kaya dipleri, çalılık ve bataklık alanlarda tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar, arama kurtarma köpekleri ile helikopterler de eşlik ediyor.

Düzce Valisi Sayın Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde devam eden arama - tarama faaliyetleri kapsamında Düzce, Bolu, Sakarya, Bursa Zonguldak AFAD ekipleri, JAK Timleri, Jandarma ekipleri, Belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarından destek için gelen ekiplerle birlikte toplamda 246 arama kurtarma personelinin bulunduğu çalışmalara, 32 araç, 15 bot ve 8 köpek katılıyor.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 helikopter, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve keşif uçağı havadan destek sağlıyor” denildi. 

Düzce'deki felaket havadan görüntülendi
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