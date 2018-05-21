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    Düzce Üniversitesi 92 sözleşmeli personel alacak

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre, Düzce Üniversitesi'ne 92 personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan şartlar

    Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 92 (doksan iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    Genel Şartlar,

    1- Türk vatandaşı olmak,

    2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

    İstenen Belgeler;

    1- 1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

    2- 2 adet fotoğraf

    3- Özgeçmiş

    4- Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca
    onaylanmış sureti)

    5- 2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi

    6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

    7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

    8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim
    belgeleri geçerli sayılacaktır.)

    İLANIN TÜM DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN


    BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

    Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Her kadro için ilan edilen sayının 1 (bir) katı kadar yedek elirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

    Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

     

    Etiketler: düzce üniversitesi , personel alımı , gündem
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